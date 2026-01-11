Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Betroffen war unter anderem die Region um die Stadt Woronesch im Westen Russlands. Nach Angaben der Behörden starb eine Frau, nachdem Drohnentrümmer auf ein Wohnhaus gefallen waren. Es seien weitere Menschen verletzt worden. Der örtliche Gouverneur sprach von einem der schwersten Angriffe auf die Stadt.

Im Zuge der russischen Invasion in der Ukraine greifen beide Seiten regelmäßig auch intensiv das Hinterland des Gegners mit Drohnen an. Die Ukraine zielt dabei auf Objekte der russischen Öl- und Gasindustrie, Russland nutzt auch Raketen sowie Marschflugkörper und beschießt ukrainische Anlagen zur Energieversorgung. In der Hauptstadt Kiew und anderen Städten ist teilweise die Versorgung mit Wärme, Energie und Wasser ausgefallen.

