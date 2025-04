Nordrhein-Westfalen

Polizeieinsatz an Gymnasium wegen rechtsradikalem Schreiben (Christoph Reichwein/dpa)

Nordrhein-Westfalens Innenminister Reul erklärte im Innenausschuss des Landtags, der Verfasser habe die Schreiben verschickt, um Aufmerksamkeit zu bekommen. In einer weiteren Mail habe er dann in einer Art Manifest eine bessere Schulbildung gefordert. Wegen der Drohungen war am Montag in zahlreichen Schulen in Duisburg der Präsenzunterricht ausgefallen.

Gestern Abend ging an einem Gymnasium in Duisburg erneut ein anonymes Drohschreiben mit rechtsradikalem Inhalt ein. Ob die Fälle im Zusammenhang stehen, ist bisher unklar.

