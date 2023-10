Das Louvre in Paris wurde wegen einer Drohung geräumt. (AFP / Stéphane de Sakutin)

Es habe sich um einen Fehlalarm gehandelt, sagte Innenminister Darmanin. Am Mittag war zunächst das Museum in Paris aus Sicherheitsgründen geräumt worden. Später wurde das Schloss westlich der französischen Hauptstadt nach einer Bombendrohung evakuiert. Kurz darauf musste auch der Bahnhof Gare de Lyon in Paris evakuiert werden. Grund dafür sei ein verdächtiges Paket gewesen, hieß es in Medienberichten.

Nach dem tödlichen Messerangriff in einer Schule und wegen der Eskalation der Gewalt im Nahen Osten gilt in Frankreich seit Freitag die höchste Terror-Warnstufe. Die Regierung hatte beschlossen, die Zahl der im Anti-Terror-Einsatz patrouillierenden Soldaten auf landesweit bis zu 7.000 zu erhöhen.

Diese Nachricht wurde am 15.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.