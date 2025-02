Stein des Anstoßes: Ermittlungen gegen den New Yorker Bürgermeister Eric Adams. (AP / Seth Wenig)

Das US-Justizministerium hatte die Einstellung der Ermittlungen angeordnet. Deshalb legte nach der New Yorker Staatsanwältin Sassoon nun auch deren Stellvertreter Scotten sein Amt nieder. In einer E-Mail warf Scotten dem Ministerium eine unrechtmäßige Einflussnahme auf die Staatsanwaltschaft aus politischen Interessen vor. Laut US-Medienberichten traten zudem fünf Mitarbeiter der für die Korruptionsbekämpfung zuständigen Abteilung des Justizministeriums zurück, die ebenfalls an den Ermittlungen gegen Adams beteiligt waren. Das Ministerium kritisierte die Demissionen als einen - Zitat - "weiteren Beweis für die gestörten und hinterhältigen Motive der Staatsanwälte". Kritiker sehen dagegen in dem Vorgehen des Ministeriums einen Angriff auf die Unabhängigkeit der Justiz.

Bürgermeister Adams ist ein Politiker der Demokraten, hat sich in den vergangenen Monaten aber dem jetzigen Präsidenten Trump angenähert.

Diese Nachricht wurde am 15.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.