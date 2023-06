Drug-Checking

Wenn Drogenanalysen Leben retten

Ein Mädchen in Norddeutschland ist vermutlich an einer Ecstasy-Tablette gestorben. Drug-Checking hätte den Tod vielleicht verhindert. Diese Drogenanalyse werde in Nachbarländern schon erfolgreich praktiziert, erklärt Suchtforscher Daniel Deimel.

Reuning, Arndt | 29. Juni 2023, 16:41 Uhr