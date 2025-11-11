Altersbezüge

DRV-Vorstand kritisiert Rentenpläne der Bundesregierung. (picture alliance / dpa / Arne Dedert)

Gunkel sagte in Würzburg, es sei davon auszugehen, dass der Beitragssatz 2028 auf 19,8 Prozent steigt. Das sei sehr heftig. Die Politik müsse die Gesamtbelastung der Beitragszahler im Blick behalten und sie vor finanzieller Überlastung schützen. - Hintergrund ist, dass mit dem Rentenpaket die Rentenkasse finanziell besser ausgestattet werden soll. Geplant ist eine Anhebung der unteren Grenze für ihre Reserve, die sogenannte Nachhaltigkeitsrücklage.

Gunkel bestätigte zudem die bereits bekannt gewordene Schätzung, dass die Renten im nächsten Jahr um voraussichtlich rund 3,7 Prozent angehoben werden.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.