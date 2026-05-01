Angriffe auf Militärjunta

Rauch über einer Straße in Malis Hauptstadt Bamako (AFP / -)

Wie die Nachrichtenagentur AFP mit Verweis auf Sicherheitskreise berichtete, saßen bereits gestern hunderte Fahrzeuge an mehreren Straßen fest. Die mit dem Terrornetzwerk Al-Qaida verbündete islamistische Gruppe JNIM rief zur Bildung einer gemeinsamen Front gegen die regierende Militärjunta auf.

In Mali regiert nach zwei Putschen in den Jahren 2020 und 2021 die Militärjunta. Islamistische Extremisten und Rebellen haben ihre Angriffe auf die Führung in den vergangenen Tagen verstärkt. Bei einer Attacke wurde am Wochenende Verteidigungsminister Camara getötet.

Diese Nachricht wurde am 01.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.