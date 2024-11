Bei einer Großoffensive der Dschihadisten in Syrien wurden mehrere Dörfer eingenommen. (Omar Albam / AP / dpa / Omar Albam)

Das teilte unter anderem die in Großbritannien ansässige syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Bewohner berichteten der Deutschen Presse-Agentur von Gefechtslärm und Explosionen, die in der Großstadt zu hören waren. Außerdem sollen mehr als 50 Dörfer und Städte in den Regionen Aleppo und Idlib unter der Kontrolle der Aufständischen sein. Mehr als 240 Menschen seien bei den Kämpfen getötet worden, hieß es.

Eine Allianz islamistischer Rebellen hatte am Mittwoch eine Offensive begonnen. Als Reaktion hat die syrische Armee mit Unterstützung russischer Kampfjets Dutzende Ziele angegriffen, wie die Beobachtungsstelle weiter mitteilte.

Diese Nachricht wurde am 30.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.