Dschihadisten töten bei neuer Angriffswelle in Mali dutzende Menschen

Wie die Nachrichtenagentur AFP unter Verweis auf örtliche Behördenvertreter meldet, stürmten Kämpfer einer Dschihadistenmiliz mehrere Dörfer und erschossen Dutzende Zivilisten. Am Mittwoch waren bereits mehr als 30 Menschen bei ähnlichen Angriffen getötet worden. Unter den Opfern waren auch Mitglieder regierungstreuer Milizen.
In Mali regiert nach zwei Putschen in den Jahren 2020 und 2021 die Militärjunta. Islamistische Extremisten und Rebellen hatten ihre Angriffe auf die Führung in den vergangenen Wochen verstärkt.
Diese Nachricht wurde am 10.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.