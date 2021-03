DSO als Kammerorchester Premiere ohne Dirigent

Zum ersten Mal in der Geschichte des Deutschen Symphonie-Orchesters Berlin konzertierten die Musikerinnen und Musiker komplett autonom, ohne einen Dirigenten. Corona hatte diesen Schritt notwendig gemacht. Doch das DSO machte aus der Not eine Tugend und spielte in Kammerbesetzung selten aufgeführte Werke von Janáček, Suk und Vaughan Williams.

Am Mikrofon: Uwe Friedrich

