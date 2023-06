Andrzej Duda (m.l.) und Gitanas Nauseda (m.r.) bei ihrer Ankunft im Präsidentenpalast in Kiew. (AP / dpa / Efrem Lukatsky)

Die NATO müsse hier sehr wachsam sein, sagte Duda nach einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj und dem litauischen Staatschef Nauseda in Kiew. Die Wagner-Söldner könnten eine Bedrohung nicht nur für die Ukraine, sondern auch für NATO-Staaten wie Polen darstellen. Der Präsident verwies in diesem Zusammenhang auch auf die angekündigte Stationierung russischer Atomwaffen in Belarus. Polen hat eine 418 Kilometer lange Grenze zu dem Land.

In Belarus waren gestern nach Angaben von Machthaber Lukaschenko der Chef der Wagner-Gruppe, Prigoschin, und eine noch unbekannte Zahl seiner Söldner eingetroffen. Dies ist Teil einer Vereinbarung zwischen Prigoschin und der russischen Regierung, die Lukaschenko vermittelt hatte. Im Gegenzug hatte der Wagner-Chef die Rebellion seiner Gruppe gegen Moskau abgebrochen.

