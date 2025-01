Gedenken in Polen

Duda: "Wir sind Hüter der Erinnerung an Auschwitz"

Polens Präsident Duda hat in der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau an die Opfer des NS-Terrors erinnert. Zum Auftakt der Gedenkfeier zum 80. Jahrestag der Befreiung des früheren deutschen Konzentrations- und Vernichtungslagers legte er in Begleitung ehemaliger Häftlinge einen Kranz an der Todesmauer nieder.