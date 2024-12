FDP

Dürr nimmt Lindner wegen Äußerungen zu Milei und Musk in Schutz

FDP-Fraktionschef Dürr hat Kritik an den positiven Äußerungen von Parteichef Lindner zum argentinischen Präsidenten Milei und dem US-Unternehmer Musk zurückgewiesen. Es gehe nicht um die Personen an sich und auch nicht um die politischen Ansichten von Musk, sondern um ein Umdenken in der Wirtschaftspolitik, sagte Dürr im Deutschlandfunk.