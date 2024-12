Christian Dürr, Fraktionsvorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Es gehe nicht um die Personen an sich und auch nicht um die politischen Ansichten von Musk, sondern um ein Umdenken in der Wirtschaftspolitik, sagte Dürr im Deutschlandfunk. Man müsse innovativer und mutiger sein, um wieder wettbewerbsfähig zu werden. - Lindner hatte in einer Talkshow gesagt, Deutschland sollte "etwas mehr Milei und Musk wagen". Der FDP-Chef betonte, er verkenne nicht, dass es hier auch Problematisches gebe. Was ihn aber beeindrucke, sei die Kraft zur Disruption.

Der frühere Bundesinnenminister Baum sagte dem Portal "Table.Media", die FDP sei "auf dem Weg zur Selbstzerstörung". Er forderte seine Partei zu einem überzeugenden Neuanfang auf, "ob mit oder ohne Lindner", so Baum. Dieser müsse noch vor Weihnachten auf einem Sonderparteitag in die Wege geleitet werden.

