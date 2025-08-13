Tödliche Unfälle

Das Baden im Rhein ist in Düsseldorf künftig verboten. (picture alliance / Jochen Tack / Jochen Tack)

Von morgen an gilt eine entsprechende Verordnung für das gesamte Rheinufer im Stadtgebiet. Verstöße werden mit einem Bußgeld von bis zu 1.000 Euro geahndet. Zuvor hatte die Stadt andere Vorsorge-Maßnahmen ausprobiert, etwa Warnhinweise am Ufer oder Aufklärung in den Sozialen Medien. Trotzdem kam es immer wieder zu Badeunfällen. Im Juli waren im Rhein ein Sechsjähriger und ein 18-Jähriger von der Strömung mitgerissen worden und ertrunken.

Düsseldorf ist die erste Stadt in Nordrhein-Westfalen, die ein Badeverbot im Rhein einführt. Andere Städte haben darüber noch nicht entschieden.

Nach Angaben der DLRG sind in Deutschland in den ersten sieben Monaten des Jahres 85 Menschen in Flüssen ums Leben gekommen.

Diese Nachricht wurde am 13.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.