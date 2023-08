Die Zentralbibliothek in Düsseldorf bietet unter anderem eim Zukunftslabor zum Ausprobieren von VR-Brillen sowie ein Studio zur Aufzeichnung von Podcasts. (imago images / Michael Gstettenbauer /)

Besonders am Sonntag erreiche die Zentralbibliothek viele unterschiedliche Zielgruppen. Auf 8.000 Quadratmetern würden die zahlreichen Arbeitsplätze und Coworking-Lernboxen, das Zukunftslabor zum Ausprobieren von Technologien mit VR-Brillen, ein Studio zur Aufzeichnung von Podcasts sowie eine begrünte Dachterrasse zu einem völlig neuen Bibliothekserlebnis einladen, hieß es.

Des Weiteren geht der mit 7.000 Euro dotierte Preis "Bibliothek des Jahres in kleinen Kommunen und Regionen" in diesem Jahr an die Stadt- und Schulbücherei Lauenburg in Schleswig-Holstein, die unter anderem für ihre konsequente Strategie zur Einführung technikbezogener und digitaler Angebote ausgezeichnet werde.

Die Auszeichnung "Bibliothek des Jahres" ist der einzige nationale Bibliothekspreis in Deutschland, mit der ein Beitrag zum Image der Bibliotheken in der digitalen Welt geleistet werden soll. Der Deutsche Bibliotheksverband vertritt nach eigenen Angaben bundesweit über 9.000 Bibliotheken.

