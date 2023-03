Ellerstraße

Als Zeichen der Vielfalt und der Internationalität in Düsseldorf stehen bereits zwei Straßenschilder in fremden Sprachen in der Stadt: hier eines in arabischer Schrift, an der Immermannstraße eines in japanischer. (Federico Gambarini/dpa)

Der Oberbürgermeister der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt, Keller, teilte mit, man habe Anzeige erstatten lassen. Die Stadt habe in der Tatnacht von der "rassistischen Verunstaltung" erfahren und diese anschließend entfernen lassen, führte der CDU-Politiker aus. Der Staatsschutz habe die Ermittlungen aufgenommen, teilte eine Polizeisprecherin mit. Unbekannte hatten gestern ein in arabischer Schrift gehaltenes Straßenschild überklebt und eine größere Papptafel mit der Aufschrift "Remigration statt Unterwerfung" angebracht. Wie zwei Lokalpolitiker berichteten, wurde in einem weiteren Text der Fortbestand des christlichen Abendlandes beschworen und vom Ende einer "islamischen Landnahme in Europa schwadroniert". Sie machten eine vom Verfassungsschutz erwähnte rechte Gruppierung namens "Revolte Rheinland" verantwortlich.

