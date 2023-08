Mutmaßlich rassistische Tat

Bei dem Brandanschlag im Stadtteil Wanheimerort waren sieben Menschen mit türkischem Migrationshintergrund ums Leben gekommen, weitere 23 wurden verletzt. Die meisten Opfer sind Angehörige der Familien Satır und Turhan . Die geständige Täterin wurde 1996 als Pyromanin verurteilt und in die Psychiatrie eingewiesen, wo sie 2010 starb. Einen rechtsextremistischen Hintergrund schloss man damals aus , obwohl am Tatort nach Medienangaben Hakenkreuz-Schmierereien gefunden wurden und die Frau Jahre später auch eine Flüchtlingsunterkunft in Brand gesteckt hat.