Auszeichnung
Duplantis und McLaughlin-Levrone sind "Leichtathleten des Jahres"

Stabhochsprung-Ikone Armand Duplantis aus Schweden und die Hürdenläuferin Sydney McLaughlin-Levrone aus den USA sind als "Leichtathleten des Jahres 2025" ausgezeichnet worden. Der Weltverband World Athletics ehrte die beiden Ausnahmesportler auf einer Festveranstaltung in Monaco.

    Armand Duplantis fliegt über die Latte.
    Der Schwede Armand Duplantis ist zweimaliger Olympiasieger im Stabhochsprung (Archivbild). (picture alliance / dpa / MAXPPP / Rémi Dugne)
    Der zweimalige Olympiasieger Duplantis hatte bei der WM in Tokio mit seinem 14. Weltrekord durch einen Sprung über 6,30 Meter sein drittes WM-Gold gewonnen. Insgesamt stellte der 26-Jährige, der seit 2023 ungeschlagen ist, im nacholympischen Jahr vier Weltrekorde auf.
    McLaughlin-Levrone war 2024 nach ihrem zweiten Olympiasieg in Paris über 400 Meter Hürden auf die flache Stadionrunde gewechselt. Bei ihrem WM-Triumph in Tokio verpasste die Umsteigerin, die immer noch den Weltrekord über 400 Meter Hürden hält, mit 47,78 Sekunden den rund 40 Jahre alten Weltrekord der DDR-Läuferin Marita Koch nur um 18 Hundertstel.
