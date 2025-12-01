Auszeichnung

Der Schwede Armand Duplantis ist zweimaliger Olympiasieger im Stabhochsprung (Archivbild). (picture alliance / dpa / MAXPPP / Rémi Dugne)

Der zweimalige Olympiasieger Duplantis hatte bei der WM in Tokio mit seinem 14. Weltrekord durch einen Sprung über 6,30 Meter sein drittes WM-Gold gewonnen. Insgesamt stellte der 26-Jährige, der seit 2023 ungeschlagen ist, im nacholympischen Jahr vier Weltrekorde auf.

McLaughlin-Levrone war 2024 nach ihrem zweiten Olympiasieg in Paris über 400 Meter Hürden auf die flache Stadionrunde gewechselt. Bei ihrem WM-Triumph in Tokio verpasste die Umsteigerin, die immer noch den Weltrekord über 400 Meter Hürden hält, mit 47,78 Sekunden den rund 40 Jahre alten Weltrekord der DDR-Läuferin Marita Koch nur um 18 Hundertstel.

