Tarifverhandlungen

Wie die Gewerkschaft Verdi und der Handelsverband Nord mitteilten, werden die Löhne rückwirkend vom Oktober des vergangenen Jahres in drei Stufen angehoben: zunächst um 5,3 Prozent, dann ab diesem Monat um 4,7 Prozent und ein Jahr später um weitere 1,8 Prozent plus einem Festbetrag von 40 Euro. Zusätzlich ist eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 1.000 Euro für Vollzeitbeschäftigte und anteilig für Teilzeitbeschäftige vereinbart. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 36 Monaten. Die Gewerkschaft Verdi äußerte die Erwartung, dass der Abschluss in Hamburg Vorbild für die anderen Tarifbezirke mit seinen rund fünf Millionen Beschäftigten ist.