Klimakrise

Kein oder viel zu wenig Regen: Im vergangenen Jahr war es in weiten Teilen Europas so trocken wie selten. (picture alliance / Robin Utrecht)

Der Kontinent erlebte den heißesten Sommer seit Beginn der Wetteraufzeichnungen, berichtet der europäische Klimabeobachtungsdienst Copernicus in Bonn . Nach dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre hat sich Klima inzwischen um etwa 2,2 Grad mehr erwärmt im Vergleich zur vorindustriellen Zeit. Insgesamt steigen die Temperaturen in Europa doppelt so schnell wie im globalen Durchschnitt - und schneller als auf jedem anderen Kontinent.

Auch die Sonneneinstrahlung, der Schwund der Gletscher in den Alpen und der Zahl der Tage mit extremer Hitze in südeuropäischen Ländern verzeichneten neue Höchstwerte. Zugleich setzten Waldbrände so viel CO2 frei wie seit 15 Jahren nicht.

Besonders auffällig und alarmierend sei die verbreitete Trockenheit in Europa, so die Studie. Es habe über Monate hinweg deutlich weniger Niederschläge gegeben.

