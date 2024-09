Generalbundesanwalt

Die Generalbundesanwaltschaft hat den Verdacht gegen einen Beschuldigten wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung bestätigt. (Uli Deck/dpa)

Wie die Generalbundesanwaltschaft in Karlsruhe heute bestätigte, wird ein Beschuldigter verdächtigt, für eine terroristische Vereinigung im Ausland geworben zu haben.

Wie unter anderem die Bild-Zeitung berichtet, soll ein 15-Jähriger in Kontakt mit dem Hauptverdächtigten des vereitelten Terroranschlags auf ein Taylor-Swift-Konzert in Wien gestanden haben. Drei Konzerte der Popmusikerin waren Anfang August wegen Terrorgefahr kurzfristig abgesagt worden. Zwei Verdächtige sind in Österreich in Untersuchungshaft.

Diese Nachricht wurde am 05.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.