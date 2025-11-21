Russlandgeschäfte

Drei Männer sollen von März 2022 bis August 2024 hochwertige Autos im Gesamtwert von rund 20 Millionen Euro nach Russland ausgeführt haben. Laut Zollfahndungsamt wurde umfangreiches Beweismaterial sichergestellt. Zudem wurden Vermögensarreste in Form von Konten, Immobilien und mehreren Fahrzeugen gepfändet. - Gegen die drei Verdächtigen wird seit Mai 2024 ein Verfahren wegen des Verdachts der banden- und gewerbsmäßigen Verstöße gegen das Außenwirtschaftsgesetz geführt.
