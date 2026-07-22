JVA Siegburg

Inhaftierte planten wohl einen gewaltsamen Aufstand, daraufhin gab es einen Großeinsatz der Polizei. (Thomas Banneyer / dpa / Thomas Banneyer)

Nach Angaben des nordrhein-westfälischen Justizministeriums durchsuchten gestern Abend rund 100 Einsatzkräfte die Einrichtung. Auslöser war demnach die Aussage eines Gefangenen, wonach Inhaftierte einen Aufstand geplant hätten und dabei Waffen hätten einsetzen wollen. Ob sich der Verdacht bestätigt und ob bei den Durchsuchungen verbotene Gegenstände wie etwa Waffen gefunden wurden, ist bislang offen. Die Auswertung dauert laut Justizministerium noch an.

Diese Nachricht wurde am 22.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.