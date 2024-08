Nach Flughafen-Blockade

Nach Angaben der Polizei stehen die Razzien in Zusammenhang mit der Blockade des Flugverkehrs in Frankfurt am Main vor zwei Wochen. Die Letzte Generation erklärte, es habe Durchsuchungen in acht Wohnungen gegeben. Es seien auch DNA-Proben genommen worden. Die Aktivisten sprechen auf X von einem Einschüchterungsversuch . Man habe aber nichts zu verbergen und stehe zum eigenen Handeln.