Fußball

Durchsuchungen beim französischen Ligaverband LFP wegen möglicher Veruntreuung öffentlicher Gelder und Bestechung

In Frankreich haben Finanzermittler am Morgen in Paris Räumlichkeiten des Profifußballligaverbands LFP, der Tochtergesellschaft LFP Media sowie des Investmentfonds CVC durchsucht. Auch das Privathaus von LFP-Präsident Labrune in Saint-Rémy-de-Provence wurde durchsucht.