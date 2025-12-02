Schwarzarbeit im Baugewerbe

Wohncontainer für Bauarbeiter auf einer Großbaustelle (Archivfoto) (dpa / picture alliance / Winfried Rothermel)

Durchsucht wurden Wohn- und Geschäftsräume sowie Baustellen in Thüringen, Hamburg, Hessen und Niedersachsen, wie das Hauptzollamt Erfurt und die Staatsanwaltschaft Mühlhausen mitteilten. Die Ermittlungen richten sich unter anderem gegen drei Beschuldigte, die Sozialversicherungsbeiträge vorenthalten und Steuern hinterzogen haben sollen. Der entstandene Schaden wird den Angaben zufolge auf mehr als zwei Millionen Euro geschätzt.

