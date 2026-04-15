Gelsenkirchen

Man sehe keine Hinweise auf einen politisch motivierten Hintergrund, teilte ein Sprecher mit. Stattdessen könnte es sich um Kabeldiebstahl oder Vandalismus gehandelt haben. Dies müsse nun weiter ermittelt werden. Zunächst hatte der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen, da ein politischer Hintergrund der Tat nicht ausgeschlossen werden konnte.
Durch die durchtrennten Kabel hatte es gestern bis zum Mittag Einschränkungen im Zugverkehr in Teilen des Ruhrgebiets gegeben.
Diese Nachricht wurde am 15.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.