Bahn

Durchtrennte Signalkabel zwischen Köln und Düsseldorf: Polizei geht von Sabotage aus - Zugverkehr auch im Norden stark eingeschränkt

Die Beeinträchtigungen auf der Zugstrecke zwischen Köln und Düsseldorf sind nach Angaben der Polizei durch Sabotage ausgelöst worden. Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, öffneten Unbekannte in der Nacht einen unterirdischen Schacht und durchtrennten die Kabel mit einem Trennschleifer.