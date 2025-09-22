Ein politisch motivierter Angriff auf die kritische Infrastruktur könne nicht ausgeschlossen werden, hieß es demnach aus Polizeikreisen. Eigentlich sollte die Strecke bereits am frühen Nachmittag wieder freigegeben werden. Nach aktuellem Stand ist aber dies nicht vor dem Abend möglich.
Auch in Norddeutschland gibt es Einschränkungen im Bahnverkehr. Der Grund ist eine defekte Oberleitung. ICE-Züge zwischen Berlin und Hamburg fallen in beiden Fahrtrichtungen aus, wie die Bahn auf ihrer Internetseite mitteilte. Reisenden wird empfohlen, stattdessen eine Verbindung mit Umstieg in Hannover zu wählen. Allerdings komme es dort zu Verspätungen und einer hohen Auslastung der Züge. Die Störung wird laut Bahn mindestens bis zum Ende des heutigen Tages andauern.
Diese Nachricht wurde am 22.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.