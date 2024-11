Niederlande

Propalästinensische Demonstration in Amsterdam (Robin Van Lonkhuijsen / ANP / dpa / Robin Van Lonkhuijsen)

Laut der Nachrichtenagentur Reuters wurden mehr als 100 Menschen in Gewahrsam genommen. Hunderte Demonstranten hatten sich im Stadtzentrum versammelt. Am Donnerstagabend war es im Anschluss an ein Fußballspiel von Ajax Amsterdam gegen Maccabi Tel Aviv zu gewalttätigen Angriffen auf israelische Fußballfans gekommen. Zuvor hatten Berichten zufolge Maccabi-Anhänger randaliert und provoziert.

Israels Regierung rief ihre Bürger auf, Kultur- und Sportveranstaltungen mit israelischer Beteiligung im Ausland zu meiden. Die französische Polizei erhöhte die Sicherheitsvorkehrungen für das Nations-League-Spiel am nächsten Donnerstag zwischen Frankreich und Israel in Paris. Rund 4.000 Polizisten sollen in der Stadt und rund um das Stade de France für Sicherheit sorgen.

