Novi Sad und weitere Städte

Bei Proteste gegen die Regierung in Serbien sind dutzende Menschen festgenommen worden. (Darko Vojinovic/AP/dpa)

Diese Bilanz zog Innenminister Dacic am Tag danach auf einer Pressekonferenz in Belgrad. Er warf den Demonstranten vor, Anhänger der Regierung angegriffen zu haben. Unter anderem in der Stadt Novi Sad war es zu Zusammenstößen zwischen Teilnehmern und der Polizei gekommen. Nach Regierungsangaben wurden allein dort etwa 60 Zivilisten und mehrere Polizisten verletzt.

In Serbien gibt es seit Monaten Demonstrationen gegen Korruption und für mehr Rechtsstaatlichkeit. Auslöser war im November der Einsturz eines Bahnhofsvordachs in Novi Sad, durch den 16 Menschen ums Leben kamen.

Diese Nachricht wurde am 14.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.