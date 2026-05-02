Alleine bei zwei Bränden auf Truppenübungsplätzen nahe Oirschot im Süden und Weert im Südosten des Landes wurden rund 135 Hektar zerstört. Der nationale Koordinator für Waldbrandkontrolle, Kok, warnte vor einer Überforderung der Einsatzkräfte. Unterstützung erhielten die Feuerwehrleute aus Belgien, Deutschland und Frankreich. - Im Lauf der Woche hatten sich in mehreren Landesteilen mindestens fünf Waldbrände ausgebreitet. Über die Ursachen herrschte nach Behördenangaben weiter Unklarheit.
Auch in Italien kämpft die Feuerwehr gegen Waldbrände. In der Toskana wurden etwa 3.500 Menschen in Sicherheit gebracht. In Deutschland ist ein kleinerer Waldbrand ausgebrochen. Auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz "Altes Lager" im brandenburgischen Jüterbog erfassten die Flammen mehrere Hektar. Wegen möglicher Munitionsbelastung des Geländes seien die Löschversuche vorerst eingestellt worden, hieß es.
Diese Nachricht wurde am 02.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.