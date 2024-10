Haifa wurde erneut von Raketen der Hisbollah getroffen. (IMAGO / NurPhoto / IMAGO / Mati Milstein)

Beim Einschlag einer Rakete wurde nach Angaben eines Rettungsdienstes eine Frau leicht verletzt. Die israelische Armee teilte mit, insgesamt seien 105 Raketen registriert worden, die auf Ziele in Galiläa und Haifa gerichtet gewesen seien. Die meisten der Geschosse seien abgefangen worden, einige aber auch in Vororten eingeschlagen. Die Zeitung "Times of Israel" sprach vom größten Raketenangriff auf Haifa, seitdem die Hisbollah vor einem Jahr mit dem Beschuss Nordisraels begann. Auf Videos sind Schäden an Häusern und Autos in dem nördlichen Vorort Kiriat Jam zu sehen.

Das israelische Militär griff nach eigenen Angaben seinerseits Hisbollah-Ziele im Beiruter Vorort Dahije an. Außerdem wurde die Bodenoffensive auf den Südwestlibanon ausgeweitet.

Diese Nachricht wurde am 08.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.