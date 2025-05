Mehrere Lastwagen mit Hilfsgütern überqueren einen Grenzposten zum Gazastreifen. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Ohad Zwigenberg)

Wie das israelische Außenministerium mitteilte, sollen Lebensmittel wie Mehl und Babynahrung sowie medizinische Ausrüstung an Hilfsorganisationen in dem Küstenstreifen übergeben werden. In den nächsten Tagen sollen zudem weitere Hilfstransporte ermöglicht werden. Für die Lieferungen soll der Grenzübergang Kerem Schalom genutzt werden, der sich inzwischen Israel und dem südlichen Gazastreifen befindet.

Die Vereinten Nationen hatten heute bekanntgegeben, dass Israel 100 Lastwagenfahrten mit Hilfslieferungen in den Gazastreifen genehmigt habe. Bereits gestern waren nach einer fast dreimonatigen Blockade erstmals Hilfslieferungen in das Palästinensergebiet gelangt.

Wegen der neuen israelischen Militäroffensive setzte Großbritannien Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen mit Israel aus. Außenminister Lammy kündigte zudem weitere Sanktionen gegen Siedler im Westjordanland an. Seinen Angaben zufolge wurde auch die israelische Botschafterin einbestellt.

