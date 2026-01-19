Bewaffnete Täter

Erneute Entführung in Nigeria (Archivbild) (picture alliance / Zoonar / Tomas Griger)

Nach Angaben eines Gemeindemitglieds werden mehr als 150 Menschen vermisst. Sie waren am Sonntagvormittag in Kurmin Wali im Norden Nigerias zum Beten zusammengekommen. Einige sollen direkt nach dem Angriff entkommen sein. Die Gegend gilt als abgelegen und schwierig zu erreichen. Wo sich die Entführten aktuell befinden, ist nicht bekannt.

In dem westafrikanischen Land wurden erst Anfang Dezember zwölf Menschen aus einer Kirche entführt. Hinter den Überfällen stecken häufig kriminelle Banden, die Lösegeld erpressen wollen.

