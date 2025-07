Extreme Temperaturen

In Sachsen und Brandenburg sind Waldbrände ausgebrochen. (Daniel Wagner / dpa / Daniel Wagner)

In der Südosthälfte des Landes gibt er für viele Regionen die höchste Gefahrenstufe an. Das betrifft vor allem Brandenburg und Bayern, aber auch Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt. Auch im Rest des Landes besteht fast überall hohe Waldbrandgefahr. Morgen soll das Risiko deutlich abnehmen.

Im Harz stand am Morgen ein Waldstück nahe der Kleinstadt Thale weiterhin in Brand. Die Flammen seien allerdings gestern fast vollständig eingedämmt worden, teilte die Leitstelle mit. In Brandenburg konnte die Feuerwehr zuvor zwei größere Waldbrände unter Kontrolle bringen. Im Elbe-Elster-Kreis wurde ein vorübergehend evakuiertes Dorf wieder freigegeben. Auch die Lage im Kreis Potsdam-Mittelmark hat sich laut den Behörden stabilisiert.

