Das Unternehmen kündigte an, die Fertigungsstätte werde in der Stadt Szeged entstehen und mehrere tausend Mitarbeiter beschäftigen. Dies sei ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur grünen Mobilität in Europa. Der ungarische Außenminister Szijjarto sagte in Budapest, es handle sich um eine der größten Investitionen in der ungarischen Geschichte. Eine konkrete Investitionssumme nannte er nicht.

BYD ist inzwischen der größte E-Autoproduzent weltweit. Das chinesische Unternehmen hatte zunächst Batterien hergestellt und war vor 20 Jahren in die Produktion von E-Autos eingestiegen.

