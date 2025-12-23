In der EU wurden mehr Autos zugelassen als letztes Jahr. (IMAGO / Zoonar / IMAGO / Zoonar.com / stockfotos-mg)

Bis einschließlich November wurden in der EU knapp ⁠9,9 Millionen Neuwagen ‌zugelassen, das sind 1,4 Prozent mehr als vor Jahresfrist, wie der Branchenverband ACEA mitteilte. Besonders hoch fiel das Wachstum in Spanien aus, wo mehr als eine Million Autos verkauft wurden. Deutschland schaffte ein Plus von 0,7 Prozent. In Italien und Frankreich indes ging der ​Autoabsatz ​zurück.

Die beliebteste Antriebsform war der Hybrid: Mehr als jedes dritte ‌neue Auto hat einen solchen kombinierten Antrieb. Elektroautos bauten ihren Anteil auf knapp 17 Prozent aus. Benzin- und Dieselautos verlieren in der Gunst der Kunden. Nur noch 27 Prozent der Neuwagen verfügen ⁠über einen Benzinmotor. Beim Diesel beträgt der Marktanteil demnach neun Prozent.

Diese Nachricht wurde am 23.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.