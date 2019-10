Der gebürtige Schwede entdeckte erst mit 18 Jahren, dass ihn die Bassgitarre ebenso interessierte wie die Naturwissenschaften. Sein Sound habe sich durch das Zusammenspiel mit Harfe, Nickelharfe und Oud stark verändert, sagt der in Bern lebende Künstler. Durch Experimentieren und das Collagieren gefundener Teile schuf Björn Meyer einen zwölfteiligen Solo-Zyklus: "Provenance". Was schlicht und einfach Herkunft bedeutet - und so vieles mitschwingen lässt: Reisen, Gedanken, Erinnerungen, Abstammung, Verortung. Es ist die erste Soloplatte Björn Meyers, der vier Alben mit Nik Bärtschs Ronin machte und seit Langem mit dem tunesischen Oudspieler Anouar Brahem arbeitet. "Provenance" ist wie das akustische Notizbuch eines Forschers bei der Selbstfindung. Der sehr naturverbundene Musiker, einer der großen E-Bassisten Europas, hat etwas entwickelt, das unsere Begriffe von akustisch und elektronisch hinterfragt.