Kommunikation

E-Mail in Deutschland wird 40 Jahre

Heute vor 40 Jahren hat die Karlsruher Universität in Deutschland die erste E-Mail erhalten. Die beiden Wissenschaftler Michael Rotert und Werner Zorn bekamen von einer Kollegin des Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Boston ein elektronisches Schreiben mit den Worten: "Michael, this is your official welcome to CSNET. We are glad to have you aboard".

03.08.2024