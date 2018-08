E-Sport auf der Gamescom 2018 Die Maus im Anschlag

E-Sport-Veranstaltungen ziehen inzwischen zehntausende Zuschauer in ihren Bann. "Wir sind Entertainment", sagte Alexander T. Müller, der eines der ältesten E-Sport-Teams in Deutschland führt, im Dlf. Sport im physischen Sinne sei das zwar nicht, auf Taktik und Training komme es dabei aber genauso an.

Alexander T. Müller im Corsogespräch mit Fabian Elsäßer

