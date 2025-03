60 Minuten Licht aus

"Earth Hour" - das Brandenburger Tor in Berlin liegt im Dunkeln. (Paul Zinken / dpa / Paul Zinken)

Am Brandenburger Tor wurde für eine Stunde die Beleuchtung ausgeschaltet; auch der Kölner Dom und das Schloss Neuschwanstein wollten sich beteiligen. An der jährlichen Aktion nehmen weltweit hunderte Städte und Gemeinden teil. Unternehmen und Privathaushalte waren ebenfalls aufgerufen. In Neuseeland blieb etwa das Parlamentsgebäude in der Hauptstadt Wellington im Dunkeln, ebenfalls das Kolosseum in Rom.

Mit der symbolischen Aktion soll ein Zeichen für den Klimaschutz und gegen Energieverschwendung gesetzt werden. Initiator ist die Umweltschutzorganisation WWF.

Diese Nachricht wurde am 22.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.