Früherer DDR-Skirennläufer
Eberhard Riedel im Alter von 88 Jahren gestorben

Der frühere DDR-Skirennläufer Eberhard Riedel ist tot. Er starb am Ostersonntag im Alter von 88 Jahren, wie sein Sohn mitteilte. 1961 schrieb Riedel Geschichte, als er überraschend den Riesenslalom im Schweizer Adelboden gewann.

    Schwarzweiß-Aufnahme von Skirennläufer Eberhard Riedel aus dem Jahr 1965. Er fährt eine Piste in Kitzbühel herunter und trägt ein Trikot mit der Startnummer 17.
    Eberhard Riedel 1965 beim Rennen in Kitzbühel (picture alliance / SZ Photo / Horstmüller)
    Riedel nahm an den Olympischen Winterspielen 1960 in Squaw Valley, 1964 in Innsbruck und 1968 in Grenoble teil. In Frankreich belegte er im Slalom Platz 13, seine beste olympische Platzierung.
    Bereits 1969 beendete Riedel seine aktive Karriere, weil in der damaligen DDR die Förderung für den alpinen Skisport eingestellt wurde. Nach Abschluss seines Studiums der Sportwissenschaften arbeitete er als Trainer in den Bereichen Fußball, Alpin und Skispringen, betreute dabei zeitweise unter anderem den späteren Olympiasieger Jens Weißflog.
    Diese Nachricht wurde am 07.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.