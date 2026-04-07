Früherer DDR-Skirennläufer

Riedel nahm an den Olympischen Winterspielen 1960 in Squaw Valley, 1964 in Innsbruck und 1968 in Grenoble teil. In Frankreich belegte er im Slalom Platz 13, seine beste olympische Platzierung.
Bereits 1969 beendete Riedel seine aktive Karriere, weil in der damaligen DDR die Förderung für den alpinen Skisport eingestellt wurde. Nach Abschluss seines Studiums der Sportwissenschaften arbeitete er als Trainer in den Bereichen Fußball, Alpin und Skispringen, betreute dabei zeitweise unter anderem den späteren Olympiasieger Jens Weißflog.
Diese Nachricht wurde am 07.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.