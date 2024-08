Suche nach Atommüll-Endlager

Ebner (Grüne) fordert, langfristige Sicherheit der Castor-Behälter zu prüfen

Der Vorsitzende des Umweltausschusses im Bundestag, der Grünen-Politiker Ebner, hat gefordert, die Sicherheit der Castor-Behälter für hochradioaktiven Atommüll auf Schwachstellen zu überprüfen. Der Atommüll wird derzeit in mehr als 1.000 Castor-Behältern an verschiedenen Orten in Deutschland zwischengelagert.

08.08.2024