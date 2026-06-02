Die USA wollen die Zusammenarbeit mit der internationalen Impfallianz "Gavi" wieder aufnehmen. (picture alliance/ZB/Sascha Steinach)

Das erklärte US-Außenminister Rubio in Washington. Die Entscheidung sei bereits vor einigen Wochen getroffen worden, sagte er vor dem Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten des Senats. Die US-Regierung hatte die Mittel für "Gavi" im vergangenen Jahr gestrichen.

Die Impfstoff-Allianz hatte gestern angekündigt, 50 Millionen US-Dollar zur Eindämmung der Ebola-Epidemie bereitzustellen. Mit dem Geld solle der Einsatz vielversprechender Präparate gegen die gefährliche Bundibugyo-Virusvariante ermöglicht werden, noch bevor diese offiziell zugelassen seien, erklärte die Organisation in Genf.

In der Demokratischen Republik Kongo gehen die Behörden mittlerweile von 321 bestätigten Ebola-Infektionen aus, darunter 48 Todesfälle. Im Nachbarland Uganda gibt es 15 nachgewiesene Infektionen sowie einen Toten. Die Weltgesundheitsorganisation hat angesichts der schnellen Ausbreitung des Virus einen internationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen.

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Diese Nachricht wurde am 02.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.