Frankfurt am Main

Der mit dem Ebola-Virus infizierte Patient ist nach zwei Wochen entlassen worden. (Florian Wiegand / dpa / Florian Wiegand)

Der aus den USA stammende Mann sei symptomfrei und vollständig erholt, erklärte ein Sprecher. Es war der zweite aus den USA stammende Ebola-Patient, der in Deutschland erfolgreich behandelt wurde. Beide Männer hatten sich in der Demokratischen Republik Kongo infiziert, die das Zentrum der aktuellen Ebola-Epidemie ist. Bislang wurden dort offiziellen Angaben zufolge mehr als 3.000 Infektionen registriert. Rund 1.300 Infizierte sind gestorben.

Die ugandische Regierung erklärte inzwischen den Ebola-Ausbruch im Land für beendet. Der letzte Patient sei am 16. Juni entlassen worden, erklärte Gesundheitsminister Baryomunsi. Damit seien die 42 Tage ohne eine Neuinfektion vergangen, nach denen ein Ausbruch als beendet gelte.

Diese Nachricht wurde am 28.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.