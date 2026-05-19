Bundesgesundheitsministerium

Ebola-Patient soll in Berliner Charité kommen

Ein mit dem Ebola-Virus infizierter US-Bürger soll zur Behandlung nach Berlin kommen. Wie das Bundesgesundheitsministerium mitteilte, wird der Patient in eine besondere Isolierstation der Charité gebracht. Die US-Behörden hätten die Bundesregierung um Hilfe bei der Behandlung des Staatsbürgers gebeten, der sich in der Demokratischen Republik Kongo mit Ebola infiziert habe.