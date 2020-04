Kontaktsperre, Homeoffice, Homeschooling: Soziale Distanz in der Coronakrise wirft die Menschen zurück auf sich selbst. Aber nicht, weil sie ein anderes, vielleicht sogar besseres Leben erproben wollen, sondern weil es verordnet wurde. Und viele erleben im Shutdown einen Stress, der sie rastlos macht. Wie gehen wir mit dem Regiment der Ruhe um? Halten wir den Stillstand aus?

Pro: Eckart Köhne ist Direktor des Badischen Landesmuseums in Karlsruhe und Präsident des Deutschen Museumsbundes.

"Kultur ist natürlich nie das Letzte. Es ist nur im Moment so, dass wir – wie viele andere Institutionen auch – im Moment geschlossen sind. Auf einem Level wie Kirchen, Bordelle und sonstige Vergnügungseinrichtungen."

Contra: Simon Strauß ist Kulturredakteur bei der "FAZ", Schriftsteller und Theaterkritiker.

"Was wir bisher produziert haben, wenn ich auf die akute Krise schaue, dann habe ich eher den Eindruck einer krassen Asymmetrie. Die analoge Welt steht still und schweiget, während sich im Netz – Stichwort Homeoffice – eine hochtourige Aktivität aufbaut.

Offenbar haben wir es mit einer Verlagerung der Unruhe zu tun, die einen bestimmten Teil der sozialen Wirklichkeit freigibt – also den öffentlichen Raum so, wie wir ihn bisher kannten, um einen anderen Teil nun um so hemmungsloser mit der Unruhe zu konfrontieren. Für alle, die nicht schon in den letzten Jahren ein Leben als Nerd geführt haben, geht der Stress doch jetzt erst richtig los."

Abonnieren Sie unseren Coronavirus-Newsletter! (Deutschlandradio)