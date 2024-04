Internationaler Strafgerichtshof

Polizei vor der mexikanischen Botschaft in Quito. (dpa / ASSOCIATED PRESS / Carlos Noriega)

In der in Den Haag veröffentlichten Klageschrift heißt es, Mexiko sei mit der Gewährung des Asyls mehreren internationalen Verpflichtungen nicht nachgekommen.

Gegen Glas gibt es in Ecuador Korruptionsvorwürfe. Mexiko hatte ihm vor rund drei Wochen in seiner Botschaft in der ecuadorianische Hauptstadt Quito Zuflucht gewährt. Spezialeinheiten hatten das Botschaftsgebäude daraufhin gestürmt und Glas festgenommen. Mexiko hat Ecuador deshalb seinerseits ebenfalls vor dem Internationalen Strafgerichtshof verklagt und fordert den Ausschluss des Landes von den Vereinten Nationen, sollte es sich nicht offiziell entschuldigen. Botschaften gelten laut internationalem Recht als unverletzlich.

