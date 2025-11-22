American Film Institute

Eddie Murphy (Archivbild) (Invision/AP Evan Agostini, dpa)

Eddie Murphy sei eine amerikanische Ikone, hieß es von der AFI. Der Preis soll Mitte April bei einer Gala in Los Angeles überreicht werden. Der 64-jährige Murphy ist seit knapp 50 Jahren in der Unterhaltungsbranche tätig. Schon als Teenager war er Stand-up-Künstler. Murphy spielte unter anderem in den Filmen "Beverly Hills Cop" und "Der verrückte Professor" mit. 2007 wurde er für seine Rolle in "Dreamgirls" für einen Oscar als bester Nebendarsteller nominiert.

Murphy ist der 51. Träger der AFI-Auszeichnung. Geehrt wurden unter anderem auch Nicole Kidman, Julie Andrews und Denzel Washington.

